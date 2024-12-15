تحصين 152 ألف رأس ماشية على مدار شهر ضمن الحملة القومية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

محافظات
بوابة الفجر

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أهمية الحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز الرعاية البيطرية لحمايتها من الأمراض الوبائية، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي تُركز على توفير الدعم اللازم لتحقيق الأمن الغذائي من اللحوم والألبان.

وأوضح الدكتور محمد السيد، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، التي انطلقت في 16 نوفمبر الماضي، حققت نجاحًا ملحوظًا، حيث تم على مدار شهر تحصين 152،430 رأس ماشية، وترقيم وتسجيل 1،484 رأسًا، وشهدت الحملة مشاركة 120 لجنة فرعية و4 لجان مركزية، مع زيادة نسبة الرؤوس المحصنة بنسبة 50% مقارنة بالحملة السابقة، نتيجة لارتفاع وعي المربين بأهمية التحصين.

وأضاف مدير المديرية أن الحملة شملت 172 ندوة إرشادية و750 جولة توعوية في القرى بمختلف مراكز المحافظة، إلى جانب تسيير سيارات إرشادية متنقلة لتعريف المربين بخطورة المرض وأهمية التحصين المنتظم. كما عملت فرق التحصين على زيارة منازل المربين لتسهيل عمليات التحصين والترقيم، مما عزز ثقة المواطنين وإقبالهم على الحملة.

وأشار إلى أن الجهود مستمرة لتحقيق أهداف الحملة القومية، وضمان حماية الثروة الحيوانية بالمحافظة، بما يسهم في زيادة إنتاجيتها ودعم الأمن الغذائي.

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