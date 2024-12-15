اليوم.. محاكمة المتهم بقتل جاره بسبب خلافات الجيرة في الفيوم

محافظات
بوابة الفجر

تنظر محكمة جنايات الفيوم، اليوم الأحد، بالدائرة الخامسة، برئاسة المستشار طلعت قنديل، رابع جلسات محاكمة المتهم "محمود سيد أبو بكر" (هارب)، المتهم بقتل جاره "فتحي معروف جمعة" على خلفية خلافات الجيرة بمركز طامية في محافظة الفيوم.

وكانت المحكمة قد قررت في جلسة منتصف أبريل الماضي تأجيل القضية إلى جلسة اليوم لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم.

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تفاصيل الواقعة
وفقًا لأوراق القضية، نشب خلاف بين المتهم والمجني عليه تطور من مشادة كلامية إلى مشاجرة، انتهت بقيام المتهم بقتل جاره باستخدام سلاح أبيض، كما أشارت الأوراق إلى أن المتهم كان بحوزته سلاح أبيض دون مسوغ قانوني وخارج الإطار المسموح به.

بداية التحقيقات
تعود الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغًا من مأمور مركز شرطة طامية يفيد بقيام مزارع بقتل شاب بسبب خلافات الجيرة. 

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، حيث تأكدت من صحة البلاغ.

وأظهرت التحريات، وسماع الشهود، أن المتهم ارتكب الجريمة بسلاح أبيض بعد نشوب خلاف مع المجني عليه. وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات لاستكمال المحاكمة.

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