دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق داخل شقة في بولاق الدكرور

حوادث
ارشفية
ارشفية

باشرت نيابة  الجيزة، التحقيق في  اندلاع حريق داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور، أن الحريق التهم محتويات الشقة.
 

دون إصابات

وكشفت التحقيقات، أن الحريق نشب داخل الشقة نتيجة ماس كهربائي في إحدى الوصلات الداخلية، دون إصابات، وتم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة

حريق في شقة 

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا باندلاع حريق داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور، توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل في الشقة، تم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، لتولت النيابة المختصة التحقيق.

اتخاذ الإجراءات القانونية حريق داخل شقة سكنية نشوب حريق داخل شقة مديرية أمن الجيزة

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