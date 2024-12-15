رئيس أزهر مطروح يفتتح معرض نتائج العام الجديد بمجمع معاهد النموذجي

محافظات
بوابة الفجر

 


افتتح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم معرض نتائج العام الجديد 2025 الذي أقيم بمجمع معاهد مطروح النموذجي، وذلك بحضور فضيلة الشيخ عبد الرازق الباجوري، مدير إدارة التعليم الثانوي.


كان في استقبال  فضيلته موجه عام التربية الفنية الأستاذة بثينة خاطر، وعميدة معهد مطروح النموذجي  الأستاذة حنان عزت وعدد من معلمي ومعلمات التربية الفنية.

وخلال الزيارة قام فضيلته بقص شريط الافتتاح ثم تفقد المعروضات التي شاركت بها إدارات  منطقة مطروح الأزهرية الثلاثة، التي تنوعت ما بين استخدام خامات متنوعة للبيئة باستخدام نشارة الخشب الملونة والاركت والفل والفوم والرمل الملون وخامات بيئية متنوعة،ونتايج من الفلكلور الشعبي باستخدام الجلد وقماش الخيامية ومجسمات من الخرز والكرتون والنحاس  إضافة لاستخدام خامات المستهلكات وجودة العمل وتناسق الالوان مشيدًا بالمعروضات والجهد المبذول بمعلمات التربية الفنية والاقتصاد المنزلي لإنشاء جيل المستقبل موجها فضيلته بتشجيع الطالبات للمشاركة في العمل من أشغال فنية ويدوية مثمنًا المواهب التي يتمتع بها أبناؤنا وبناتنا الطلاب ومعلميهم، كما تابع فضيلته الأنشطة الطلابية واستعداد المعاهد  للمشاركة بعروض فنيه متنوعة في العيد القومي للمحافظة.
وعلي هامش المعرض كرم رئيس الإدارة المركزية عددا من الطلاب ومعلمات التربية الفنية والأخصائين الاجتماعيين المتميزين.


 

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