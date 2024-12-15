خالد فودة يتفقد المواقع المسجلة ضمن التراث العالمي في أسوان

قام اللواء الدكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية والمشرف على اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي، بزيارة ميدانية لعدد من المواقع المسجلة ضمن التراث العالمي بنطاق محافظة أسوان، وفقًا لآخر تحديث لمنظمة اليونسكو، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع رؤية استراتيجية لحماية مواقع التراث العالمي والحفاظ عليها.

وعقب المعاينات الميدانية، عقد مستشار رئيس الجمهورية اجتماعًا تنسيقيًا بمبنى ديوان عام المحافظة، حيث كلف اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، نائبه المهندس عمرو لاشين واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام، بحضور فعاليات الاجتماع.

جاء ذلك بمشاركة الدكتورة المهندسة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وممثلي الجهات المختصة. وخلال الاجتماع، تم مناقشة الموقف الحالي لكافة المشروعات الجاري تنفيذها في نطاق منطقة التراث العالمي، بداية من معابد فيله وحتى معبدي أبو سمبل، فضلًا عن مشروع إنشاء محطة قطار مدينة أبو سمبل السياحية، وهي المحطة الأخيرة في مسار مشروع الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع، وما سيتم حولها من مشروعات سياحية وتنموية متكاملة.

وأكد محافظ أسوان على أهمية تطوير وتعظيم كافة الإمكانيات للحفاظ على مواقع التراث العالمي، من أجل الاستفادة منها في خطط التنمية المستدامة. وأشار إلى ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لإدارة وحماية هذه المواقع والبيئة المحيطة بها، لافتًا إلى أن محافظة أسوان لديها سجل حافل من التعاون البناء مع منظمة اليونسكو في المجالات التعليمية، الأثرية، الثقافية، الفنية، والتراثية.