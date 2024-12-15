قدم مجلس إدارة الاتحاد العماني للكرة الطائرة التهنئة لمجلس إدارة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر بمناسبة انتخابه للدورة الثانية على التوالي لقيادة الاتحاد لاربع سنوات جديدة تنتهي في عام 2028.

الاتحاد العماني للكرة الطائرة يهنئ ياسر قمر بعد انتخابه للدوره الثانيه على التوالي

وأعرب مجلس إدارة الاتحاد العماني للكرة الطائرة عن سعادتهم الكبيرة بعد حصول المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة على ثقة اعضاء الجمعية العمومية وفوزه باكتساح واستمراره في منصبه لدورة إنتخابيه جديدة.

من جانبه وجه المهندس ياسر قمر الشكر لمجلس إدارة الإتحاد العربي برئاسة الشيخ علي بن محمد آل خليفة على تهنئة إدارة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة والشكر موصول أيضا للمكتب التنفيذى للاتحاد العربي للعبة مؤكدًا أن اتحاد الكرة الطائرة المصرى يتمتع بعلاقات طيبة مع جميع الاتحادات العربية وكذلك الافريقية مشيرًا إلي ان الرياضة وسيلة للتعارف وتوطيد العلاقات بين كافة الشعوب.

كما حرص المهندس ياسر قمر على توجيه الشكر للجمعية العمومية للاتحاد المصرى على ثقتهم ومنحه شرف قيادة اللعبة لدورة جديدة مشيرًا إلي أن انتخابه للدورة الثانية على التوالي شرف وسيعمل بقوة مع باقي المجلس لمواصلة المسيرة الناجحة وتحقيق مزيد من الانتصارات للمنتخبات الوطنية على الصعيد القاري والعالمي