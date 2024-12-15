العثور على رضيعة غريقة في البحر اليوسفي بالمنيا

محافظات
بوابة الفجر

عثرت الأجهزة الأمنية على رضيعة غريقة في المجر المائي لبحر اليوسفي في محافظة المنيا، تم نقل المتوفية إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة. 



تلقت الأجهزة الأمنية بلاغة م من أهالي قرية ساقية داقوف التابعة إداريا لمركز سمالوط، بالعثور على  رضيعة غريقة طائفة فوق سطح المياه.

على الفور إنتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم انتشال الجثمان بمعرفة الأهالي، وتبين أنها رضيعة في الشهر الأول، مجهولة الاسم والهوية. 

تم نقلها إلى ثلاجة حفظ الموتي في المستشفي، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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