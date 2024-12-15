انطلاق فعاليات المنتدى الأول لتميز المعلم بالإسكندرية

انطلقت فعاليات المنتدى الأول لتميز المعلم تحت شعار «التربية العملية.. البدائل والحلول»، بمشاركة واسعة من قيادات التعليم، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية.

شهد المنتدى حضور الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور محمد أنور فراج، عميد كلية التربية السابق، والدكتور حسن عابدين، عميد كلية التربية الحالي، ونجلاء سليم، مدير عام التعليم العام، بالإضافة إلى مجموعة من عمداء كليات التربية ومديري المديريات.

وأكد الدكتور عربي أبوزيد أن الهدف الأساسي من عقد هذا المنتدى هو تعزيز التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف دعم إعداد معلمي المرحلة الابتدائية في مصر. وأوضح أن اختيار موضوعات المنتدى يتم بعناية لتسليط الضوء على القضايا التي تحتاج إلى مزيد من التنسيق بين كليات التربية ووزارة التربية والتعليم.

واختتم الدكتور عربي أبوزيد حديثه مشددًا على أن هذا المنتدى يمثل فرصة للتعرف على أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات العالمية في إعداد المعلمين، إضافة إلى مناقشة أدوات تكنولوجية حديثة وبحوث علمية مبتكرة، مع تقديم نماذج عملية تقدم حلولًا متكاملة للارتقاء بمستوى التعليم في مصر.