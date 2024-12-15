عاجل| أعراض متحور كورونا الجديد.. ما الفرق بينه وبين نزلات البرد؟

متحور كورونا الجديد يعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية بالتزامن مع انتشار نزلات البرد الشديدة بين المواطنين.

متحور كورونا الجديد

وتساءل الرأي العام المصري عن متحور كورونا الجديد وذلك لمعرفة الأعراض الناتجة عن ذلك المتحور للتفريق بينه وبين نزلات البرد والإنفلونزا العادية.

نزلات البرد

أعراض متحور كورونا الجديد

وفيما يلي يقدم "الفجر" أعراض متحور كورونا الجديد بعد زيادة عمليات البحث عنه من قبل الرأي العام المصري خلال الساعات الماضية:

ارتفاع ملحوظ في درجة حرارة الجسم.

الإصابة بالحمى هي من الأعراض المبكرة.

السعال الجاف وهو من العلامات الشائعة.

الشعور بالإرهاق العام والمستمر، وذلك دون القيام بأي مجهود.

صعوبة في التنفس لدى بعض الحالات.

الشعور بالصداع الشديد.

الإصابة بآلام في العضلات والمفاصل.

فقدان حاستي الشم والتذوق.

سيلان الأنف.

الإصابة بالتهاب الحلق.



وينتقل متحور كورونا الجديد بنفس طرق انتقال المتحورات السابقة لفيروس كورونا: الرذاذ التنفسي عند السعال أو العطس، الاتصال المباشر مثل المصافحة أو لمس الأسطح الملوثة ثم لمس الوجه، كما تزيد التجمعات في الأماكن المغلقة من احتمالية الانتشار.

ما الفرق بين أعراض متحور كورونا الجديد والبرد؟

وشرح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، الفرق بين أعراض البرد وفيروس كورونا، لافتًا أن هناك تشابهًا بين أعراض البرد والإنفلونزا وفيروس كورونا والفيروس المخلوي التنفسي، بنسبة تصل لـ 80%.



وأشار إلى أن أغلب المصابين بهذه الفيروسات يتعافون طبيعيًا، نظرًا لقوة مناعتهم، ناصحًا بضرورة أخذ لقاح الإنفلونزا المتاح لكافة الفئات العمرية، فيما عدا الأطفال دون 6 أشهر، حيث أنه إجراء وقائي مهم، للحد من انتشار الفيروسات التنفسية.

وتتمثل أعراض الفيروس الجديد، تتمثل في: "زكام ورشح، احتقان الحلق، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وتكسير في العظام".

