بالسعودية.. طريقة التسجيل في مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر

مزاد اللوحات الإلكتروني 2024.. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني.



لذلك بدأ المواطنين يتساءلون عن طريق التسجيل في مزاد اللوحات الإلكتروني 2024 عبر منصة أبشر.

طرح اللوحات الإلكتروني



أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني وذلك عبر منصة أبشر.

آخر موعد للمزاد

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن المزاد يستمر عبر منصة أبشر يومي الأحد والإثنين 14 و15 جمادى الثانية 1446هـ.

شروط المشاركة في مزاد اللوحات الإلكترونية

أتاحت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية للراغبين فرصة مميزة للحصول على لوحات سيارات فريدة من خلال مزاد اللوحات الإلكتروني 2024 عبر منصة أبشر، ولضمان تسجيل ناجح، يجب استيفاء الشروط التالية:

1. امتلاك حساب فعّال على منصة أبشر.



2. دفع مبلغ مالي مقدمًا قدره 1000 ريال سعودي كرسوم اشتراك.



3. التأكد من صلاحية رخصة السيارة.



4. تقديم تفويض رسمي في حال تعيين شخص آخر لاستلام اللوحة.



5. إدخال البيانات بدقة لتجنب رفض الطلب.

كما يمكن استرداد مبلغ الاشتراك في حال عدم الرغبة في إتمام المزايدة، ما يضمن مرونة أكبر للمشاركين.

أنواع اللوحات ومزايا المنصة



يقدم المزاد مجموعة متنوعة من اللوحات تشمل الأرقام المميزة مثل "1111" و"2025"، والحروف المميزة كتسلسل "AAA" و"VIP"، بالإضافة إلى لوحات تحمل شعارات خاصة.



كشفت المنصة عن رموز اللوحات التي جاءت متزامنة مع مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وهي (ص ح ر 14) و(ح م ر 22) في الخصوصي، و(ا ب ل 800 ) و(ح م ر 55) في النقل الخاص

خطوات التسجيل في المزاد الإلكتروني عبر أبشر

للتسجيل في مزاد اللوحات الإلكتروني، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى منصة أبشر عبر الرابط من هنا.



2. تسجيل الدخول إلى الحساب.



3. اختيار خدمة "المرور" من قائمة الخدمات.



4. تحديد خيار "مزاد اللوحات الإلكتروني".



5. الاطلاع على اللوحات المتاحة واختيار المناسب.



6. دفع رسوم المشاركة.



ملحوظة: عند انتهاء المزاد، تعلن المنصة عن الفائز وتتواصل معه لاستكمال الإجراءات.