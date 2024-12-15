محافظة الجيزة: سوق اليوم الواحد بالعمرانية يفتح ابوابه للمواطنين غدًا

يتابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الاستعدادات اللازمة لانعقاد سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية في حي العمرانية غدًا الإثنين، والذي تم افتتاحه الأسبوع الماضي بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

اطلع المحافظ على جهود هيئة النظافة والتجميل وحي العمرانية في رفع كفاءة النظافة بالشارع، والقيام بأعمال التجريد اللازمة، وتجهيز الموقع لبدء وضع الباكيات السلعية التي ستستقبل المواطنين غدًا.

ووجه المحافظ بتقديم كافة سبل الدعم لاستمرار انعقاد السوق بصورة منتظمة، مع تذليل كافة العقبات أمام الشركات والجهات المشاركة، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه السوق وإقبال المواطنين عليه. يُعد السوق من المبادرات المهمة لإتاحة السلع الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم بأسعار مناسبة، لخدمة سكان أحياء العمرانية، الطالبية، وجنوب الجيزة.

ودعت محافظة الجيزة المواطنين لزيارة السوق غدًا الإثنين، للحصول على كافة احتياجاتهم بأسعار مناسبة، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير السلع الأساسية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.