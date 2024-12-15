روائع فايزة أحمد على مسرح 23 يوليو بالمحلة

احتفلت الهيئة العامة لقصور الثقافة بذكرى ميلاد الفنانة الراحلة فايزة أحمد، وذلك على مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى.

جرت الفعاليات تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن برامج وزارة الثقافة لتكريم الأيقونات الفنية.

فرقة غزل المحلة تقدم أجمل أغاني فايزة أحمد

بدأ الحفل الفني بعزف للنشيد الوطني، تبعه عرض مميز من فرقة غزل المحلة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الفنان أحمد نفادة.

قدمت الفرقة العديد من روائع الفنانة الراحلة، حيث قدمت أغاني مشهورة مثل: "بيت العز"، "حمال الأسية"، "أنا قلبي إليك ميال"، "بتسأل ليه عليا"، "يا حلاوتك يا جمالك"، و"وليه يا قلبي ليه".

مسيرة فايزة أحمد الفنية

الفنانة الراحلة فايزة أحمد ولدت في 5 ديسمبر 1934 في سورية، ثم انتقلت إلى مصر حيث بدأت مشوارها الفني. التقت بالموسيقار الراحل محمد الموجي، وتغنت من ألحانه بمجموعة من الأغاني المميزة، كما تعاونت مع كبار الملحنين مثل فريد الأطرش، كمال الطويل، محمد عبد الوهاب، وبليغ حمدي.

كما شاركت في عدد من الأفلام الشهيرة مثل "تمر حنة" و"ليلى بنت الشاطئ". رحلت عن عالمنا في 21 سبتمبر 1983.

استعدادات للاحتفال بفايزة أحمد والمطربة فيروز

ويستعد فرع ثقافة الغربية للاحتفال بالمطربة اللبنانية فيروز، حيث سينظم حفلًا فنيًا مساء الخميس 26 ديسمبر بمشاركة فرقة كورال الأطفال على مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى، مما يعكس استمرار الاهتمام بالفن والموسيقى العربية.