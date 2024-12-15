حملات مكثفة لتطبيق قرارات الغلق وترشيد استهلاك الطاقة في الإسكندرية

نفذت الدكتورة رباب مدني، رئيس حي ثان المنتزه، حملة موسعة داخل نطاق الحي، بمشاركة سكرتير عام الحي وإدارات المتابعة الميدانية، وإشغال الطريق، والإيرادات، ورخص المحلات.

جاءت هذه الحملة في إطار توجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء بضرورة تكثيف الحملات لتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة.

أسفرت الحملة عن غلق 6 محال تجارية مخالفة، وتغريم أخرى بمبلغ إجمالي 8 آلاف جنيه، بالإضافة إلى التحفظ على 70 حالة إشغال متنوعة من حرم الطريق العام. وأكدت رئيس الحي أن الحملات مستمرة لتحقيق الانضباط وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الالتزام بتطبيق الاستثناءات المقررة للمحال والمنشآت التي تقدم خدمات عاجلة مثل الصيدليات ومحطات الوقود.

تأتي هذه الحملات في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز التزام المنشآت التجارية بمواعيد العمل الرسمية، مما يساهم في تحقيق توازن بين توفير الخدمات وتقليل الهدر في الموارد. وأشارت الدكتورة رباب مدني إلى أن الحي يولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة تنفيذ القرارات بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وتقليل الإشغالات التي تعوق الحركة العامة.