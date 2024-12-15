كريستيان جروس

الولاية الثانية.. الزمالك يتعاقد مع المدرب الجديد ويصل القاهرة للتوقيع على العقود

الفجر الرياضي

أنهى نادي الزمالك اتفاقه مع المدرب السويسري كريستيان جروس من أجل تولي قيادة الفريق خلفا للبرتغالي جوزيه جوميز، الذي رحل عن الفريق لقيادة نادي الفتح السعودي. 

وأتم الاتفاق بين الطرفين على أن يصطحب المدرب السويسري اثنين من المساعدين الأجانب إلى مصر من أجل تدريب الزمالك، بينما سيتواجد مدرب مساعد مصري في الجهاز الفني. 

تشكيل الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك 

كريستيان جروس 
  1. مدير فني:- كريستيان جروس.
  2. مدرب مساعد:- حتى الآن أمير عزمي مجاهد المدير الفني الحالي لنادي الداخلية، أو محمود فتح الله نجم الفريق السابق.
  3. مخطط الأحمال:- شيخ بوزيان.
  4. مدرب حراس المرمى:- توماس جروتر.
  5. محلل الأداء:- محمد علاء.
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الولاية الثانية 

وتعتبر هذه هي الولاية الثانية لكريستيان جروس مع الزمالك بعد فترته توليه قيادة الزمالك خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى مايو 2019.

ونجح جروس خلال هذه الفترة في تحقيق 29 انتصارا مع الزمالك من 48 مباراة خاضهم مع الفريق، وخسر في 6 مواجهات، وتعادل في 13، وسجل الفريق 88 هدفًا، واستقبلت شباكه 39 هدفا. 

وتوج جروس خلال هذه الفترة بلقب الكونفدرالية عام 2019 للمرة الأولى في تاريخ نادي الزمالك بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في النهائي بركلات الترجيح، كما حصد لقب كأس السوبر المصري السعودي، واستمر في منافسه الأهلي على لقب الدوري المصري حتى الجولات الأخيرة. 

ولكن رحل قبل نهاية البطولة ب3 جولات بعد نهاية عقده مع الفريق، ليخلفه خالد جلال بشكل مؤقت، وخسر الزمالك الدوري لصالح الأهلي.

وتولي جروس بعد الرحيل عن الزمالك المهمة الفنية للأهلي السعودي ثم شالكة الألماني.

كريستيان جروس

كريستيان جروس 

ويتواجد صاحب 69 عاما، في القاهرة في الوقت الحالي من أجل توقيع العقود مع الزمالك، حيث ومن المقرر أن يحضر جروس مباراة الزمالك ضد المصري في بطولة الكونفدرالية، والتي ستقام اليوم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

ويقود الفريق بالمباراة المدرب المساعد للبرتغالي جوزيه جوميز، أحمد مجدي، حيث سيرحل بعد المباراة لتولي تدريب الفتح السعودي مع البرتغالي جوزية جوميز. 

وكان جوزيه جوميز قد أعلن رحيله عن الزمالك قبل أن يعلن الفتح السعودي تعاقده مع المدرب البرتغالي مع أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة. 

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