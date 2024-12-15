«معاناة مستمرة».. تعرف على أسعار السلع الغذائية في قطاع غزة

مع المعاناة التي يعيشها سكان قطاع منذ أكثر من 13 شهرًا، خرج الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني يكشف تسجيل ارتفاع قياسي في مؤشر غلاء المعيشة بقطاع غزة بنسبة 490% مقارنة بشهر نوفمبر 2023.

الأمر الذي يعكس التدهور الاقتصادي الحاد الناجم عن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة؛ لذلك نستعرض إليكم أسعار السلع الغذائية في قطاع غزة والضفة الغربية.

أسعار السلع الأساسية المبالغ فيه

جاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق، إذ سجلت بعض السلع مثل:

البرتقال 35 شيكل للكيلو

التفاح64 شيكل للكيلو

الموز 68 شيكل للكيلو

السكر 51 شيكل للكيلو

البيض 270 شيكل للكيلو

زيت الزيتون 71 شيكل للكيلو

لحم العجل الطازج 250 شيكل للكيلو

وقد بلغ معدل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل خلال نوفمبر 2024 3.73 شيكل/دولار، مما أثر بشكل إضافي على القدرة الشرائية للمستهلكين في القطاع.

انخفاض طفيف في الضفة الغربية والقدس



على النقيض من قطاع غزة، سجلت الضفة الغربية انخفاضًا طفيفًا في مؤشر غلاء المعيشة بنسبة 1.21% خلال شهر نوفمبر 2024 مقارنة بشهر أكتوبر.

ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 15.89% والدجاج الطازج بنسبة 15.03%، حيث سجلت بعض السلع أسعارًا منخفضة مثل:

البندورة 7 شيكل للكيلو

الدجاج 14 شيكل للكيلو

البيض 15 شيكل للكيلو

وفي القدس، انخفض الرقم القياسي بنسبة 0.85% لنفس الفترة، حيث شهدت أسعار الخضروات الطازجة والفواكه الطازجة تراجعًا بنسبة 23.81% و4.78% على التوالي.

الأسباب والدلالات



أرجع التقرير هذا الارتفاع الحاد في قطاع غزة إلى تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر 2023، الذي أثر بشدة على حركة التجارة والإمدادات.

كما أشار إلى أن البيانات تم جمعها عن طريق الاتصال الهاتفي بسبب الظروف الميدانية الصعبة في القطاع.

مؤشرات عامة



على مستوى فلسطين ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 88.93% مقارنة بنوفمبر 2023.

في قطاع غزة سجل ارتفاعًا بنسبة 344.91% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

في الضفة الغربية والقدس شهدت الأسعار ارتفاعًا طفيفًا لم يتجاوز 2.13% و1.54% على التوالي.

ويذكر أن شهر نوفمبر 2024، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في غزة بنسبة 28.61% مقارنة بشهر أكتوبر 2024.