تشكيل لجنة دائمة للمرور على الجمعيات الزراعية بالفيوم

محافظات
بوابة الفجر

قامت إدارة التعاون الزراعي بمركز الفيوم، بقيادة المهندسة عصام الدوح، مديرة إدارة التعاون، بتشكيل لجنة دائمة للمرور على الجمعيات الزراعية.

جاء ذلك برعاية الوزير السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وبناء على توجيهات  الدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، والدكتور أنور عسي، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتور أسعد منادي، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بالوزارة، ووفقًا لتعليمات الدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، وبإشراف المهندس حسين القرملاوي، مدير عام التعاون الزراعي.

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تهدف اللجنة إلى:

مراجعة أرصدة الجمعيات الزراعية من الأسمدة ومستلزمات الإنتاج المدعمة من الوزارة.

التأكد من تواريخ صلاحية المخصبات الزراعية (جمعية البسيونية وجمعية العمرية بمركز الفيوم).

مراجعة الدورة المستندية للجمعيات بشكل كامل.

التأكد من تنفيذ القرارات والقوانين والتعليمات الخاصة بالتعامل مع المعتدين على الأراضي الزراعية لصرف الأسمدة.

أحمد الأنصاري محافظ الفيوم استصلاح الاراضي الأنصاري محافظ الفيوم الجمعيات الزراعية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الدكتور أسامه دياب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة رئيس الإدارة المركزية عليمات علاء فاروق وزير الزراعة محافظ الفيوم وكيل وزارة الزراعة بالفيوم وكيل وزارة الزراعة

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