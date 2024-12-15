رفع 7 نقلات من المخلفات الصلبة بحي الجمرك في الإسكندرية

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جانب من تنفيذ القرار
جانب من تنفيذ القرار

أصدرت وحدة التدخل بحي الجمرك اليوم الأحد قرارًا برفع 7 نقلات من المخلفات الصلبة خلال الأسبوع الماضي، بالتعاون مع إدارات الرصد البيئي والحدائق بالحي، وإدارة الحدائق المركزية في الإسكندرية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، وتعليمات السيد عمرو عبد المنعم، رئيس حي الجمرك. وشملت الأعمال إزالة مخلفات أشجار ومخلفات صلبة من عدة مواقع رئيسية، من بينها شارع السيد كريم، شارع «كريت» خلف سينما «ريكس»، مقابر «الأنفوشي» الأثرية، أمام مسجد العمري، وجوار مسجد الفحام.

أكد السيد عمرو عبد المنعم أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين كفاءة النظافة بالمناطق الحيوية، مشددًا على أهمية التنسيق بين الإدارات المختلفة لضمان سرعة رفع المخلفات والحفاظ على المظهر الحضاري للحي. وأوضح أن الجهود لا تقتصر على رفع المخلفات فقط، بل تمتد لتشمل أعمال التشجير والحدائق بهدف تحسين جودة الحياة في المنطقة.

وأضاف قائلًا: «نعمل على استدامة النظافة من خلال حملات مستمرة تهدف إلى توفير بيئة صحية وآمنة لسكان الحي وزواره، مع تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى المواطنين. نحن ملتزمون بتحقيق بيئة حضرية نظيفة وآمنة تعكس الوجه الحضاري للإسكندرية».

وفي سياق متصل، أكد رئيس الحي وجود خطة مستمرة للتصدي لمشاكل تراكم المخلفات في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة. كما أشار إلى تعزيز الجهود للتنسيق مع المواطنين للإبلاغ عن المخلفات بشكل سريع، من خلال قنوات التواصل المباشرة التي أتاحها الحي.

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