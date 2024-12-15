"ارتكب 8 وقائع".. حبس المتهم بسرقة السيارات في مدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر حبس عاطل تخصص في السرقة من داخل السيارات بمدينة نصر لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط العاطل، الذي له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وذلك بعد قيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في السرقة من داخل السيارات باستخدام أسلوب "كسر الزجاج".

وقد اعترف المتهم بارتكاب 7 وقائع سرقة باستخدام ذات الأسلوب، وبإرشاده تم ضبط كافة المسروقات التي استولى عليها، والتي كانت بحوزة عميله "سيئ النية" (مالك محل أجهزة إلكترونية وله معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم).

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.