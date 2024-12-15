عاجل - رحيل نبيل الحلفاوي: وداعًا لنجم الفن والإنسانية

غادر عالمنا اليوم الفنان القدير نبيل الحلفاوي عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد صراع مع المرض أدى إلى تدهور حالته الصحية الأيام الماضية، حيث نُقل إلى العناية المركزة وفقد وعيه تمامًا في الساعات الأخيرة. نبأ وفاته ترك أثرًا عميقًا في قلوب محبيه من الجمهور وزملائه في الوسط الفني، الذين عبروا عن حزنهم لفقدان فنان كان يتميز بأدواره المبدعة وآرائه الجريئة في مختلف القضايا.

تضامن كبير من الفنانين في أيامه الأخيرة



شهدت الأيام الأخيرة من حياة نبيل الحلفاوي موجة تضامن كبيرة من زملائه الفنانين، حيث حرص العديد منهم على دعمه بالدعاء والحديث عن مواقفه الإنسانية. الفنان صلاح عبد الله طلب من جمهوره الدعاء للحلفاوي، بينما استذكر الفنان يحيى الفخراني موقفًا مؤثرًا حين ترك له نبيل دورًا في إحدى المسرحيات، ما عزز علاقتهما وصداقتهما التي استمرت لعقود. كما أشار نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، إلى التزام أسرة الحلفاوي بالبقاء إلى جانبه حتى اللحظة الأخيرة، مع تكتمهم الشديد على تفاصيل مرضه.

مسيرة حافلة وأعمال خالدة



يُذكر أن آخر أعمال الفنان الراحل كان مشاركته في فيلم "تسليم أهالي"، الذي لاقى نجاحًا كبيرًا وشاركه بطولته النجوم دنيا سمير غانم وهشام ماجد. عُرف نبيل الحلفاوي بأدائه المتقن وشخصيته المحبوبة داخل وخارج الشاشة، تاركًا إرثًا فنيًا عظيمًا سيبقى خالدًا في ذاكرة الجمهور. برحيله، يفقد الفن العربي رمزًا من رموزه البارزة الذي قدم الكثير للإبداع والإنسانية.