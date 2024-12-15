دهسه وهرب.. التصريح بدفن جثة شاب توفي بحادث مروع بالمطرية

حوادث
حادث مروري
حادث مروري

صرحت نيابة المطرية بدفن جثة عامل لقي مصرعه إثر تعرضه لحادث مروع ودهسه أسفل عجلات سيارة في منطقة المطرية، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوفاة عامل، مقيم بمحافظة أسيوط، بدائرة قسم شرطة المطرية متأثرًا بإصابته إثر اصطدام سيارة مجهولة به ولاذ قائدها بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، سائق، مقيم بمحافظة القليوبية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه من مكان الحادث خشية تعرضه للمسائلة القانونية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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