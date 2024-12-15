تعرف على موعد تشييع جثمان الراحل نبيل الحلفاوي

الفجر الفني
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي

رحل عن عالمنا اليوم منذ ساعات قليلة الفنان القدير نبيل الحلفاوي، وأعلن أبناؤه عن موعد تشييع الجثمان، حيث سيتم تشييعه لمثواه الأخير بعد صلاة العشاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

تدهور الحالة الصحية لـ نبيل الحلفاوي 
 

تدهورت الحالة الصحية لنبيل الحلفاوي ونقله للعناية المركزة، حيث يعاني من ضعف التنفس بسبب تعرضه لهبوط في الدورة الدموية ومنع عنه الزيارات بشكل نهائي، بل قامت أسرته بنقله إلى مستشفي أخرى بسبب تدهور حالته.


آخر أعمال نبيل الحلفاوي

 

وكان آخر أعمال نبيل الحلفاوي هو فيلم “تسليم أهالي” بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، الذي تم إنتاجه عام 2022، وحقق الفيلم في ذلك الوقت نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا.

 

تفاصيل فيلم “تسليم أهالي”
 

 

والذي ضم كل من الفنانة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد الجندي، يتناول العمل قصة موظفين حكوميين اثنين، دلال عبد العزيز لديها ابنة واحدة اسمها زاهية والتي تحلم بالزواج وبيومي فؤاد لديه ابن واحد اسمه خليل الذي يحلم بالهجرة إلى كندا.

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