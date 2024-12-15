عاجل.. وفاة الفنان القدير نبيل الحلفاوي بعد صراع قصير مع المرض

الفنان نبيل الحلفاوي

توفي منذ قليل الفنان القدير نبيل الحلفاوي، عن عمر ناهز 77 عاما، داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، بعد تعرضه لأزمة صحية قبل أيام قليلة أدت إلى احتجازه في العناية المركزة، حسب ما أعلن عنه أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

تدهور الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي

وشهدت الساعات القليلة الماضية تدهور الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي، حيث تدهورت الحالة الصحية بشكل كبيرا خلال اليومين الماضيين، بعد دخوله في حالة غيبوبة وفقدانه للوعي، ما دفع نجله خالد الحلفاوي لمطالبة الجمهور بالدعاء لوالده من أجل تجاوز هذه المحنه.

موعد ومكان جنازة نبيل الحلفاوي.

الفنان نبيل الحلفاوي

وتوفي الفنان القدير عن عمر يناهز 77 عام، وحددت أسرة الراحل موعد صلاة الجنازة، حيث ستقام اليوم الأحد 15 ديسمبر بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بالجيزة، وستقام صلاة الجنازة بعد صلاة العشاء.

أبرز أعمال الفنان القدير نبيل الحلفاوي

الفنان نبيل الحلفاوي - الطريق إلى إيلات

وشارك الفنان القدير نبيل الحلفاوي في العديد من الأعمال الفنية الكبيرة من أبرزها مسلسلات رافت الهجان، غوايش، الجلياط، الحب وأشياء أخرى، بنات زينب، سور مجرى العيون، دموع صاحبة الجلالة، دمي ودموعي وإبتسامتي، حكاية بلا بداية ولا نهاية.

وشارك أيضا في العديد من الأعمال السينمائية منها:

وقيدت ضد مجهول، الاوباش، ثمن الغربة، المحاكمة، فقراء لا يدخلون الجنة، أباء وأبناء، الطريق الى ايلات، العميل رقم 13.

ويعد الفنان نبيل الحلفاوي واحد من أشهر الفنانين المشجعين للنادي الأهلي حيث كان حاضر باستمرار بالتغريدات عن الفريق عقب كل مباراة وبطولة يحصل عليها الفريق عبر منصه التواصل الاجتماعي أكس.