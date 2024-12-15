عاجل- وفاة الفنان نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض (تفاصيل)

وفاة الفنان الكبير نبيل الحلفاوي عن عمر 77 عامًا، رحل عن عالمنا الفنان الكبير نبيل الحلفاوي عن عمر يناهز 77 عامًا بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة نتيجة مشاكل في الصدر ويتقدم موقع «الفجر» بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي ونسأل الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفاة الفنان الكبير نبيل الحلفاوي

حيق نُقل الفنان الراحل إلى المستشفى يوم الثلاثاء الماضي حيث أُودع غرفة العناية المركزة نظرًا لتدهور حالته الصحية التي استمرت حتى وافته المنية في الساعات الأخيرة عن عمر يناهز 77 عام كما حرصت أسرة الفنان على عدم الإفصاح عن تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها مكتفية بطلب الدعاء له إلا أن العديد من زملائه في الوسط الفني مثل المخرج عمرو عرفة والفنان صلاح عبد الله والفنانة ريهام عبد الغفور عبروا عن قلقهم البالغ ودعوا الجمهور للوقوف بجانبه بالدعاء في تلك المحنة.

الراحل نبيل الحلفاوي

هذه هي المسيرة الفنية للنجم نبيل الحلفاوي

و كانت آخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي في فيلم "تسليم أهالي" عام 2022 حيث ظهر كضيف شرف في العمل الذي قامت ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد وشارك في بطولته بيومي فؤاد ودلال عبد العزيز مع مجموعة من ضيوف الشرف مثل محمد ممدوح وشيكو وأحمد فتحي وكان الفيلم من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.

تعرف على نشأة الفنان نبيل الحلفاوي

نبيل الحلفاوي المولود في حي السيدة زينب في 22 أبريل 1947 بدأ مشواره الفني بعد تخرجه من كلية التجارة والتحاقه بالمعهد العالي للفنون المسرحية حيث تخرج فيه عام 1970.

مسيرة فنية كبيرة خلدت اسم الراحل نبيل الحلفاوي

حيث انطلق في مسيرته الفنية من خشبة المسرح ثم اتجه إلى التلفزيون وقدم أول أعماله مسلسل "محمد رسول الله" الجزء الأول عام 1980.

و شارك في أعمال مميزة خلدت اسمه حيث ترك القدير نبيل الحلفاوي بصمة كبيرة في السينما المصرية وشارك في أفلام بارزة مثل:

"وقيدت ضد مجهول، الأوباش، ثمن الغربة، المحاكمة، الطريق إلى إيلات، العميل رقم 13 "وغيرها.

أما في التلفزيون، فقد لمع اسمه في مسلسلات مثل:

"رأفت الهجان، غوايش، دمي ودموعي وابتسامتي، زيزينيا، ونوس"

حيث نجح في تقديم أدوار تجمع بين العمق الإنساني والإبداع الفني.

و برحيله فقدت الساحة الفنية قامة كبيرة أبدعت في المسرح والسينما والتلفزيون وترك وراءه إرثًا فنيًا سيظل خالدًا في ذاكرة الجمهور.