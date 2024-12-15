حجز إعادة محاكمة متهم في "أحداث عنف البدرشين" للنطق بالحكم

حوادث
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر حجز إعادة محاكمة المتهم صابر محمود غريب مبارك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث البدرشين" لجلسة 2 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

وكان المتهم قد صدر ضده حكم غيابي بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية في القضية، إلا أنه تم القبض عليه لاحقًا وقام بإعادة إجراءات محاكمته أمام الدائرة التي أصدرت قرارها المتقدم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد. 
كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما غيابيا على المتهمين في اتهامهما بالتجمهر واحراز الأسلحة بدائرة البدرشين
وجاء ذلك لاتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل خارطة الطريق وحيازة أسلحة نارية بأحداث العنف التي وقعت بمنطقة البدرشين في ديسمبر من عام 2014. 
وكانت النيابة العام قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها إتلاف الممتلكات العامة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل خارطة الطريق، وحيازة أسلحة نارية
وشهدت البدرشين في 2014 اشتباكات دامية بين قوات الأمن وعدد من أنصار جماعة الإخوان، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
 

إعادة محاكمة متهم الانضمام لجماعة البدرشين المستشار محمد السعيد الشربيني بتهمة الانضمام الي جماعة ارهابية فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة مجمع محاكم بدر منطقة البدرشين

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