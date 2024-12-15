حجز إعادة محاكمة متهم بالانضمام لجماعة ارهابية بالبدرشين لجلسة 2 فبراير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حجز إعادة محاكمة المتهم بسام شحات محمد محمد العباسي، المنسوب إليه تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بمنطقة البدرشين في القضية رقم 15552 لسنة 2023، لجلسة 2 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور، بهدف الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأهداف.