معرض خيرى للملابس بجامعة عين شمس

أخبار مصر
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس معرضًا خيريًا للملابس لصالح الطلاب والعاملين، وذلك في إطار مبادرة "بداية"، تحت رعاية أ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وأ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

شارك في تنظيم المعرض "نادي إينرويل مدينة نصر"، و"نادي إينرويل التحرير"، و"نادي إينرويل نيو كايرو".

تضمن المعرض ملابس للطلاب والطالبات، ومنتجات جلدية بأسعار رمزية.

وأعربت الدكتورة غادة فاروق عن سعادتها بروح الخير والتكافل التي تسهم في تحقيق النفع للطلاب والعاملين، موضحة أن الهدف من المعرض هو تقديم منتجات ذات جودة عالية وأسعار رمزية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر. وأشادت بالتعاون مع النوادي المشاركة في المعرض الخيري.

يأتي المعرض انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية التي تتبناها إدارة الجامعة لتعزيز ثقافة التكافل في المجتمع الجامعي، وقد شهد المعرض إقبالًا كبيرًا من الطلاب.

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