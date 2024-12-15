وصول بعثة الأهلي قبل قليل إلى مطار القاهرة

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

وصلت قبل قليل بعثة النادي الأهلي إلى مطار القاهرة عقب المشاركة في كأس القارات للأندية والتي تقام حاليا بالدوحة وتختتم يوم 18 ديسمبر الجاري.

وصول بعثة الأهلي قبل قليل إلى مطار القاهرة

وكان الأهلي قد خسر لقب كأس التحدي عقب الهزيمة أمام فريق باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح أمس السبت بعد نهاية الوقت الأصلي والاضافي للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

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ومن المقرر أن يعود الفريق لتدريباته المعتادة بالقاهرة استعدادا للمباريات المقبلة ببطولتي الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا.
 

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