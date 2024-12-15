فاز لاعبو المنتخب المصري للفنون القتالية المختلطة «MMA» بـ 10 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في منافسات بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة التي أقيمت في العاصمة الأندونيسية جاكرتا وانتهت اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024.

مصر تحصد 10 ميداليات في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة «MMA»

فقد حصدت نبيلة علاء الدين ذهبية وبرونزية في وزن +٧٢ كجم، فيما توج محمد مصطفى بذهبية في وزن ١٠٢ كجم، وفاز أيمن جلال بالميدالية الفضية في وزن تحت ٧٩ كجم.

وتمكنت داليا إبراهيم من حصد ميدالية فضية وبرونزية في وزن تحت ٤٧ كجم، وتوجت بمثلهما تغريد حمدي في وزن تحت ٧٢ كجم.

واكتفى عبد الله رمضان بحصد الميدالية البرونزية في وزن ٦٥ كجم، وفازت سهيلة علي بالبرونزية في وزن ٦٥ كجم.

وأهدى محمد إبراهيم رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، هذه الميداليات التي توج بها أبطال مصر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على دعمه المتواصل للاتحاد وتوفير كل الإمكانيات للوصول إلى أعلى معدلات الجاهزية والمنافسة في كبريات البطولات.

وتوجه مجلس إدارة الاتحاد المصري للمواي تاي برئاسة محمد إبراهيم بالشكر للإدارة المركزية للأداء الرياضي على تعزيز وتطوير الرياضة المصرية.

وأثنى جميع الدول على تطور مستوى منتخب مصر رغم حداثة مشاركاته في بطولات العالم.

وأبرم محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي اتفاقا مع الاتحاد الدولي لإقامة دورة صقل لحكام الاتحاد المصري معتمدة من الاتحاد الدولي في مطلع فبراير القادم.

وتشارك مصر في منافسات بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة MMA بـ 11 لاعب ولاعبة بواقع 7 لاعبين و4 لاعبات.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة معاوية عبد الناصر وزن 57 كجم، عبد الحكيم أحمد وزن 61 كجم، عبدالله رمضان وزن 65 كجم، عامر الشنشوري وزن 70 كجم، أيمن جلال وزن 79 كجم، عبد الرحمن محمد سعيد وزن 93 كجم، محمد مصطفى محمود وزن 102 كجم.

فيما تضم قائمة اللاعبات داليا إبراهيم وزن 47 كجم، سهيلة علي مصطفي وزن 65 كجم، تغريد حمدي أبراهيم وزن 72 كجم، نبيلة علاء الدين وزن فوق +72 كجم.

ويحضر محمد إبراهيم عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للمواي تاي الجمعية العمومية والاجتماعات بصفته الدولية والتي تقام على هامش بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة MMA.

وتتكون بعثة الفراعنة من 15 فردا بواقع 2 جهاز إداري و2 جهاز فني وتدريبي و11 لاعب ولاعبة ويترأس البعثة محمود سعيد رئيسا للبعثة ورمضان نعمان ومحمود سلامة مدربا المنتخب.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر للمواي تاي حصد 11 ميدالية في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة MMA في عام 2023.