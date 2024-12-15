رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل تنصيب اتحاد الطلاب للعام الجامعي 2024/2025

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، حفل تنصيب اتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعي 2024/2025، بمشاركة الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، وذلك اليوم الأحد بقاعة الاحتفالات الكبرى.

حضر الحفل عدد من عمداء ووكلاء الكليات، والدكتور وائل طوبار، منسق عام الأنشطة الطلابية، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس، الإداريين، والطلاب.

رسائل قيادية ودعم للاتحاد الجديد

في كلمته، أكد الدكتور ياسر حتاته على أهمية اتحاد الطلاب باعتباره المحرك الأساسي للأنشطة الجامعية، مشددا على دور أعضائه في تمثيل زملائهم والعمل كحلقة وصل بين الطلاب وإدارة الجامعة. ودعا أعضاء الاتحاد إلى الالتزام بالقيم الجامعية، والعمل بجد لتحقيق مصالح الطلاب والجامعة، معربا عن تقديره للاتحاد السابق والقائمين على تنظيم الانتخابات الطلابية.

من جانبه، أوضح الدكتور عاصم العيسوي أن اتحاد الطلاب يمثل جسرا حيويا بين الإدارة والطلاب، حيث يسهم في تحقيق التوازن بين الدراسة الأكاديمية والأنشطة الطلابية، مشيرًا إلى أهمية دعم أفكار الطلاب وطموحاتهم لتحقيق إنجازات تسهم في تطوير الجامعة ومهارات طلابها.

كلمات الطلاب

وفي كلمة الاتحاد الجديد، أشار الطالب محمود سيف، رئيس اتحاد طلاب جامعة الفيوم، إلى أن هذا الحفل يمثل بداية جديدة للعمل من أجل تحقيق أهداف مشتركة تخدم جميع الطلاب، معبرا عن شكره لإدارة الجامعة لدعمها المستمر. بينما أكد الطالب أحمد رجب زيدان، نائب رئيس الاتحاد، على أهمية الدعم الجامعي في تعزيز الأنشطة الطلابية وتمثيل طموحات الطلاب.

أما الطالب معاذ رمضان، رئيس الاتحاد السابق، فقد أبدى فخره بالإنجازات التي حققها الاتحاد خلال فترة ولايته، متمنيا للاتحاد الجديد التوفيق في مهمته المقبلة.

التكريم وتنصيب الاتحاد

قام الدكتور ياسر حتاته والدكتور عاصم العيسوي بتكريم أعضاء اتحاد الطلاب السابق وتنصيب أعضاء الاتحاد الجديد، والذي جاء تشكيله كالتالي:

رئيس الاتحاد: محمود سيف محمد سيف.

نائب الرئيس: أحمد رجب زيدان عبد اللطيف.



لجان الاتحاد:

لجنة الأسر: الأمين مازن عماد الدين إبراهيم، والأمين المساعد ميار رجب حسن.

اللجنة الفنية: الأمين مروان إيهاب الدين أحمد، والأمين المساعد هاجر محمد أحمد.

اللجنة الرياضية: الأمين أحمد حسين أحمد، والأمين المساعد أحمد إبراهيم سعد.

اللجنة الثقافية: الأمين محمد وليد جاد، والأمين المساعد زياد محسن محمد.

لجنة الجوالة: الأمين يوسف أحمد محمود، والأمين المساعد ديفيد فايز جبران.

اللجنة الاجتماعية: الأمين أسماء بدوي محمد، والأمين المساعد هاجر رمضان محمد.

اللجنة العلمية: الأمين عبد الرحمن ناصر مصطفى، والأمين المساعد عبدالهادي عادل عبدالهادي.



اختتم الحفل بتوجيه التمنيات للاتحاد الجديد بالنجاح في تمثيل طلاب الجامعة وتحقيق تطلعاتهم.