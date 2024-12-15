دعم زواج 1082عروسة يتيمة بقرى ونجوع أسوان

ساهم مكتب مشروعات الأورمان في محافظة أسوان، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، في إتمام زفاف عدد (1082) عروسًا في قرى ومراكز المحافظة على مدار 10 سنوات، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة.

جاء ذلك في إطار التعاون القائم بين جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بأسوان بقيادة محمد يوسف. وأكد محمد يوسف أن العمل التنموي والاجتماعي يشهد نهضة كبيرة وتشبيكًا بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، موجهًا بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من هذه المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من الأسر في المحافظة.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن دعم زواج الفتيات اليتيمات يهدف إلى إدخال الفرحة والسرور عليهن وعلى أسرهن من خلال إتمام زفافهن وتسليمهن مبالغ مادية وهدايا عينية، وذلك لدعمهن في بناء بيت الزوجية واستكمال ما ينقصهن لهذا الغرض.

وأكد على الاهتمام بهذه الشريحة وتلبية احتياجاتهن، وتقديم كافة أوجه الرعاية المختلفة لهن بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة التي أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء. كما أكد أن هذا الدعم يبعث رسالة طمأنينة للفتيات اليتيمات، حيث يشعرن بأنهن ليسن وحدهن وأن المجتمع يدعمهن في كل خطواتهن.

وأوضح أن اختيار الفتيات اليتيمات يتم وفق عدة اشتراطات، أهمها أن يكون قد تم عقد قرانهن، وأن يكون عائلهن قد توفي، بالإضافة إلى عدم قدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميداني تجريه الأورمان، مضيفًا أن فرق عمل الأورمان المنتشرة في محافظة أسوان نجحت في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في قرى ونجوع وعزب المحافظة، وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا، وأنها سوف تستثمر قاعدة البيانات هذه في دعم هذه الشريحة وتقديم خدمات متنوعة لها.

يُذكر أن جمعية الأورمان، منذ إطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات، ساهمت في زواج عدد (20،104) فتاة يتيمة بجميع محافظات الجمهورية.