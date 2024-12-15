حكم قضائي بشأن المتهمين بقتل عاطل لاعتراضه على السرقة بمسطرد

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، عاطلًا بالإعدام شنقًا، بينما حكمت على عامل وسائق بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، لاتهامهم بقتل شخص تدخل لمنعهم من سرقة البضاعة من صندوق سيارة نقل أعلى كوبري مسطرد.

وجاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12312 لسنة 2024 جنايات ثان شبرا الخيمة، أن المتهمين "مصطفى ر م"، 22 سنة، دون عمل، و"عمر م ر"، 22 سنة، عامل، و"محمد س س"، 29 سنة، سائق، ارتكبوا جريمة القتل في يوم 10/9/2023، بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان محافظة القليوبية، حيث قتل المتهمان الأول والثاني المجني عليه "أحمد عزت علي" عمدًا دون سبق إصرار ولا ترصد.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني اتفقا على ارتكاب جريمة السرقة، وفوجئا بالمجني عليه يعترضهما في محاولة لضبطهم أثناء تنفيذ الجريمة. فقررا التخلص منه ليتمكنا من الفرار بالمسروقات، وتعديا عليه بأن أشهر المتهم الأول سلاحًا ناريًا فرد خرطوش - تحصل عليه من المتهم الثالث - وأطلق صوبه عيارًا ناريًا استقر في فخذه الأيمن، قاصدين من ذلك قتله. وأدت الإصابة إلى وفاة المجني عليه، حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره.

وأكد أمر الإحالة، أن المتهمين شرعا في سرقة المنقولات وصفا وقدرا بالتحقيقات والمملوكة لأحاد الناس وكان ذلك في الطريق العام ليلا حال حمل الأول لسلاح ناري ظاهر على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش)، كما حازا وأحرزا ذخائر - طلقتين - مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهما في حيازتها أو إحرازها.

وألمح أمر الإحالة، أن المتهم الثالث أشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة في الجرائم سالفة الذكر بأن أتفق مع المتهمين الأول والثاني على سرقة المواطنين كرهًا عنهم من الطريق العام وساعدهما بأن أمدهما بالسلاح الناري والذخائر المستخدمة في قتل المجني عليه وقد وقعت تلك الجرائم نتيجة لذلك الاتفاق وتلك المساعدة.