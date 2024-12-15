السفير العراقي يلتقي نظيرته الأمريكية في القاهرة

أخبار مصر
بوابة الفجر

التقى الدكتور قحطان طه خلف، سفير جمهورية العراق لدى القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفيرة هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية، وتطوير الشراكات الاستراتيجية بما يحقق ويعزز المصالح المشتركة.

وأكد الجانبان على أهمية استمرار التعاون في إطار الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، مع التركيز على دعم العراق في مواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز قدراته في مجال الحوكمة والإصلاحات الاقتصادية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وبخاصة التطورات والتحديات الأخيرة في عدة دول في المنطقة.

سفير جمهورية العراق
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