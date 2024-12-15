جامعة الفيوم توقع بروتوكول تعاون لدعم الطلاب المغتربين

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ومؤسسة مصر الخير، وذلك اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024.

وقع البروتوكول عن جامعة الفيوم الأستاذ الدكتور عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعن مؤسسة مصر الخير العميد مدحت أحمد جمال، مدير برنامج ابن السبيل بالمؤسسة.

صرح الدكتور ياسر مجدي حتاته أن البروتوكول يهدف إلى مساعدة الطلاب المغتربين على سداد المصروفات الدراسية والإقامة بالمدينة الجامعية لطلاب الجامعة ممن تنطبق عليهم معايير برنامج "ابن السبيل" خلال العام الجامعي 2025/2024.

وأكد الدكتور عاصم فؤاد العيسوي أن الهدف من بروتوكول التعاون هو تفعيل المشاركة بين القطاع الحكومي ممثلًا في جامعة الفيوم ومؤسسات المجتمع المدني الرائدة ممثلة في مؤسسة مصر الخير، لتقديم المساعدة لطلاب الجامعة غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية ومصاريف الإقامة بالمدن الجامعية، من خلال منح مالية تقدمها المؤسسة لعدد محدد من الطلاب المغتربين عبر برنامج ابن السبيل التابع لمؤسسة مصر الخير.

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