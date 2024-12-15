"هندسة القاهرة" تحتفل بتخريج دفعة 2024

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الهندسة (دفعة 2024)، وتكريم الرواد (دفعة 1974)، برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، وحضور الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور حسام الدين عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة، ووكلاء الكلية الدكتور محمد محسن العطار، والدكتور عماد الشربيني، والدكتور حسن تحسين.

كما حضر الاحتفال عدد من الوزراء السابقين من خريجي الكلية، وهم الدكتور هاني هلال، والدكتور وائل الدجوي، وزيرا التعليم العالي السابقان، والمهندس إبراهيم فوزي، وزير الصناعة الأسبق، والدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، والمهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، والدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، وعدد من رؤساء الجامعات الخاصة، ولفيف من الشخصيات العامة، ورؤساء الأقسام العلمية بكلية الهندسة، وأعضاء هيئة التدريس ودفعة الخريجين وأسرهم.



وبدأت وقائع الاحتفال بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة الدكتور أحمد رجب، وكلمة عميد الكلية، ثم فعاليات التكريم.



وفي كلمته، أوضح الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن العمر لا يُقاس فقط بالأيام والسنوات، بل بالخبرات التي يكتسبها الأفراد، والتي قد تختلف باختلاف الظروف والأشخاص، مؤكدًا أن كل ماضٍ له آتٍ، وأن الأمة التي تنسي تاريخها هي أمة فقدت مصداقيتها.

ووجه الدكتور أحمد رجب الخريجين، بضرورة الفخر والاعتزاز لانتمائهم لكلية الهندسة ولجامعة القاهرة العريقة التي حققت تقدمًا كبيرًا في التصنيفات الدولية المرموقة، مشيرا إلى وجود تخصص من الكلية داخل أفضل 50 جامعة من بين 30 ألف جامعة علي مستوى العالم.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام الدين عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، إنه مما يضفى على هذه الاحتفالية قيمة وأهمية خاصة أن تشهد تكريم خريجي الكلية من الرواد دفعة 1974، مع أحدث دفعة من خريجي الكلية لعام 2024، مشيرًا إلى أن كلية الهندسة تخرج فيها

العديد من الكوادر المتميزة والقيادات التي تولت مناصب مهمة بالدولة المصرية.

وأكد الدكتور حسام الدين عبد الفتاح، أن الكلية ترحب دائما بجميع خريجيها في أي وقت، وأن الكلية تُعد بيت لكل خريجيها من المهندسين، مشيرًا إلى أن تنظيم حفل تخريج الكلية تحت قبة جامعة القاهرة له أهمية خاصة لأنه يجعل الخريجين يشعرون بالفخر لانتمائهم لهذا الصرح العريق وهو جامعة القاهرة، موجهًا الشكر لأساتذة الكلية، والرواد الذين تولوا مناصب قيادية مهمة، ولطلاب الكلية، ولأولياء الأمور الذين لم يبخلوا بمجهوداتهم، وقدموا الدعم لأبنائهم خلال فترة الدراسة بالكلية.

وبعد انتهاء فعاليات التكريم، تم تقديم فقرة فنية من فريق كورال كلية الهندسة.