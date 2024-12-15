جامعة عين شمس تشارك في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الشباب العربي الإفريقي الثالث عشر

انطلقت مساء أمس فعاليات منتدى الشباب العربي الإفريقي الثالث عشر من مسرح فوزي فوزي بمدينة أسوان، والذي يعقده الاتحاد العربي للشباب والبيئة.

وتشارك جامعة عين شمس برئاسة الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، في المنتدى الشبابي البيئي العربي الثالث عشر تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي ودوره في التنمية المستدامة"، والذي يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بمشاركة أكثر من 250 طالبًا من طلاب الجامعات المصرية والعربية والإفريقية من المشاركين في المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد العربي للشباب والبيئة بحضور عدد من خبراء البيئة والإعلاميين البيئيين، والمقرر إقامة فعالياته في مدينتي أسوان والأقصر في الفترة من 13 إلى 19 ديسمبر الجاري.

وكان الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، قد أكد في اجتماعه مع وفد الجامعة في وقت سابق أهمية مشاركة الجامعة في هذا المنتدى المهم الذي يجمع نخبة من شباب الوطن العربي والإفريقي، لمناقشة قضية في غاية الأهمية وهي "الذكاء الاصطناعي ودوره في التنمية المستدامة".

مضيفًا أن جامعة عين شمس، إدراكًا منها لأهمية التكنولوجيا الحديثة، تؤمن بدور الشباب كمحرك أساسي للتغيير والتطوير، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي اليوم أصبح محورًا في مختلف المجالات التنموية، لذا نحن بحاجة إلى تمكين شبابنا من امتلاك مهارات العصر، وفهم التحديات والفرص التي يقدمها الذكاء الاصطناعي.

وخلال كلمتها في الافتتاح، أشارت الدكتورة بثينة الحاجي، رئيس المنتدى، إلى أن المنتدى الثالث عشر للشباب العربي الإفريقي هو واحد من سلسلة المنتديات التي يواصل الاتحاد عقدها بشكل سنوي، موضحة أن الفعاليات بدأت بمدينة أسوان وتختتم بمدينة الأقصر حيث يشهد جلسات عامة وورش عمل، علاوة على دورات تدريبية حول هذه القضايا، فضلًا عن حملات للتوعية للشباب، مع تنظيم برنامج سياحي للوفود الشبابية لزيارة المواقع الأثرية والمعالم السياحية.

تأتي مشاركة جامعة عين شمس تحت إشراف وتنسيق إداري الأستاذ إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب - إدارة الأسر والاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب.