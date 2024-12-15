رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل تنصيب اتحاد الطلاب في العام الجديد

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شؤون التعليم والطلاب، "حفل تنصيب اتحاد طلاب جامعة الفيوم للعام الجامعي 2025/2024م"، بحضور عدد من عمداء ووكلاء الكليات، والدكتور وائل طوبار، منسق عام الأنشطة الطلابية، وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب، وذلك اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024 بقاعة الاحتفالات الكبرى.

أكد الدكتور ياسر مجدي حتاته أن اتحاد الطلاب هم القدوة لزملائهم باعتبارهم المحرك الأساسي للأنشطة داخل الجامعة، وعليهم مسؤولية كبيرة ودورًا محوريًا في تمثيل الطلاب وتحقيق رؤاهم، لأنهم همزة الوصل بين الجامعة وطلابها. موجهًا أعضاء الاتحاد بالالتزام بالتقاليد والأعراف الجامعية والعمل بجد ووضع مصلحة الجامعة وطلابها نصب أعينهم، مقدمًا الشكر إلى الاتحاد السابق والقائمين على الانتخابات الطلابية.

وأشار الدكتور عاصم العيسوي إلى أن اتحاد الطلاب هو الجسر الذي يربط بين الإدارة والطلاب ويعمل على تحقيق التوازن بين الحياة الأكاديمية والأنشطة الطلابية، مقدمًا الدعم وتبني أفكار وطموحات الطلاب والعمل على إيصال تلك المتطلبات إلى إدارة الجامعة لتحقيق الإنجازات التي تساهم في رفع مستوى الجامعة وتطوير مهارات الطلاب.

ومن جانبه، قال الطالب محمود سيف، رئيس اتحاد طلاب جامعة الفيوم: "نحن نجتمع اليوم لنشهد عرسًا طلابيًا جديدًا، وسنعمل جاهدين على تحقيق أهدافنا وآمالنا المشتركة وتقديم الدعم إلى جميع الطلاب"، مقدمًا الشكر إلى إدارة الجامعة على دعمها الدائم وإلى أعضاء اتحاد الطلاب السابق.

كما تحدث الطالب أحمد رجب زيدان عبد اللطيف، نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة الفيوم، قائلًا: "أقف اليوم ممثلًا لطموحات الطلاب"، مضيفًا أن دعم الجامعة المستمر هو ما سيجعلنا قادرين على تحقيق أهدافنا لتعزيز الأنشطة الطلابية داخل الجامعة.

وقال الطالب معاذ رمضان، القائم بأعمال رئيس اتحاد الطلاب السابق ونائب رئيس الاتحاد: "عملنا خلال فترة تنصيب الاتحاد على ترك الأثر للطلاب، فلم نترك مجالًا إلا وفيه بصمة، واليوم تنتهي مسيرتنا وتبدأ مسيرة جديدة واتحاد جديد، متمنيًا لهم التوفيق".

وقام الأستاذ الدكتور ياسر مجدي حتاته والأستاذ الدكتور عاصم العيسوي بتكريم أعضاء اتحاد الطلاب السابق، وتنصيب أعضاء اتحاد طلاب جامعة الفيوم للعام الجامعي 2024/2025، والذي جاء على النحو التالي:

- الطالب محمود سيف محمد سيف رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة الفيوم للعام الجامعي 2025/2024م.

- الطالب أحمد رجب زيدان عبد اللطيف نائبًا لرئيس اتحاد طلاب جامعة الفيوم.

لجنة الأسر الطلابية:

- الأمين: مازن عماد الدين إبراهيم.

- الأمين المساعد: ميار رجب حسن.

اللجنة الفنية:

- الأمين: مروان إيهاب الدين أحمد.

- الأمين المساعد: هاجر محمد أحمد.

اللجنة الرياضية:

- الأمين: أحمد حسين أحمد.

- الأمين المساعد: أحمد إبراهيم سعد.

اللجنة الثقافية:

- الأمين: محمد وليد جاد.

- الأمين المساعد: زياد محسن محمد.

لجنة الجوالة:

- الأمين: يوسف أحمد محمود.

- الأمين المساعد: ديفيد فايز جبران.

اللجنة الاجتماعية:

- الأمين: أسماء بدوي محمد.

- الأمين المساعد: هاجر رمضان محمد.

اللجنة العلمية:

- الأمين: عبد الرحمن ناصر مصطفى.

- الأمين المساعد: عبدالهادي عادل عبدالهادي.