19 فبراير.. تأجيل محاكمة 4 متهمين بالتزوير في السيدة زينب

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 4 متهمين بالتزوير في أوراق رسمية في منطقة السيدة زينب إلى جلسة 19 فبراير المقبل للمرافعة.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 901 لسنة 2022 جنايات السيدة زينب، والمقيدة برقم 3264 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، تفاصيل الواقعة التي تضمنت قيام المتهمين «إبراهيم.ل»، «محمد.ف»، «تامر.ص»، «يسري.ك»، بالتزوير في أوراق رسمية خاصة بإحدى الشركات التابعة لإحدى المصالح الحكومية، وتقليد توقيع الموظفين لتسهيل الإجراءات. وعلى الفور، تمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.