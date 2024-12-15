مشاركة متميزة لمبدعى المنيا فى معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية

محافظات
بوابة الفجر

 أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على أهمية فتح منافذ تسويقية لدعم الصناعات اليدوية والتراثية وتعزيز الاقتصاد الوطنى، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى إلى تشجيع أصحاب المهن والحرف التراثية نظرًا لقيمتها الثقافية التي تعكس الهوية المصرية وتراثها الحضاري.
 جاء ذلك تزامنًا مع  مشاركة المحافظة في معرض “تراثنا 2024”، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية حيث قام بافتتاحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وعدد من الوزراء ويستمر حتى ٢١ من ديسمبر الجارى.
 

 وأوضح المحافظ أن المنيا تشارك بعرض عدد من المشروعات المميزة من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل تصنيع الصابون الطبي، وتعبئة عسل النحل، ومنتجات الخيامية والمفروشات، وأعمال الأركيت والتابلوهات، بالإضافة إلى الحقائب الجلدية، مشيرًا إلى أن الحرف اليدوية تُعد وسيلة فعالة لتوفير فرص عمل جديدة، خاصة للشباب، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال استغلال الخامات المتاحة وإعادة تدوير المواد الخام، بما يسهم في الحفاظ على البيئة، ويعزز من مكانة المنيا على خريطة السياحية

 وأكد المحافظ على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في قطاع الحرف اليدوية، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم اللازم لأصحاب هذه المهن لضمان استمراريتها

المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم أخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

وفاة شخص وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

تقديم 1333 خدمة صحية خلال قافلة طبية مجانية بقرية ابو قلته بملوى

وفاة أم ورضيعها وإصابة زوجها إثر تسرب غاز بمنزلهم بالمنيا

إصابة 5 عمال إثر انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

محافظ المنيا يوجه بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين ووضع حلول عاجلة

حزب مستقبل وطن بندر ملوى تعقد اجتماعها التنظيمي الأول بعد تشكيلها الجديد

"كدواني" يهنئ "فرحات" بمناسبة اختيار جامعة المنيا ضمن 42 جامعة مصرية بنسخة تصنيف التايمز 2024 للمنطقة العربية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

دراما ركلات الترجيح.. الأهلي يخسر أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (شاهد ركلات الترجيح)

ملخص مباراة الأهلي أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (فيديو)

عاجل - رحيل نبيل الحلفاوي: وداعًا لنجم الفن والإنسانية

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

وداعًا ياقوت.. "الحلفاوي" أيقونة الإنسان "راحلًا"

لا يليق على الأهلي.. انتقادات حادة لـ كهربا بعد إهداره ركلة الجزاء أمام باتشوكا