26 يناير الحكم في دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين

قررت الدائرة الثانية محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المطالبة بإلغاء قيد محمد المنتصر عبد المنعم علي، وشهرته منتصر الزيات، بالجدول العام للمحامين، وما يترتب عليه من أثر بإسقاط قيد المذكور من جداول المحامين للحكم بجلسة ٢٦ يناير المقبل.

الدعوى مقامة من الدكتور هاني سامح المحامي والتي حملت رقم 54388 لسنة 77 قضائية، واختصمت نقيب المحامين.

جاء في الدعوى أن أحكام مجلس الدولة استقرت على وجوب تحقق شروط حسن السيرة والسلوك في حق المقيدين بجداول المحاماة، فكانت أحكام قد صدرت تسببت في استبعاد منتصر الزيات من الانتخابات السابقة على منصب نقيب المحامين، ومنها إهانة القضاء.