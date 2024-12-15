تفاصيل زيارة طلاب جامعة أسيوط لقاعدة سفاجا البحرية بالبحر الأحمر

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جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة أسيوط اليوم الأحد بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية بالجامعة زيارة ميدانية لطلاب الجامعة إلى قاعدة سفاجا البحرية قاعدة الأسطول البحري الجنوبي الجديد بمحافظة البحر الأحمر بمشاركة 45 طالب وطالبه

 وأكد الدكتورأحمد المنشاوي رئيس الجامعة على اهتمام الجامعة برفع المستوى الثقافي للطلاب، وتعزيز الانتماء الوطني لديهم، وبناء وعيهم لمواكبة التغيرات والتحديات ليصبحوا مواطنين صالحين ومتميزين، والتعريف بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية للنهوض بالوطن، والمشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف القطاعات؛ مشيدًا بحرص الطلاب على المشاركة في الزيارات التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع الجهات المعنية؛ لمعرفة إنجازات وطنهم، ليكونوا داعمين ومشاركين في مسيرة البناء والتنمية.

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ إلى حرص الجامعة على تنظيم الزيارات الميدانية لطلابها، للمشروعات التنموية والقومية العملاقة، وبعض المشروعات الخاصة بالقوات المسلحة؛ وذلك في إطار رؤية الجامعة لرفع الوعي لدى الشباب الجامعي بحجم العمل والإنجاز على أرض الواقع في جميع ربوع مصر، وترسيخًا للحس الوطني، وتعظيم روح الولاء، ومُواكبة آفاق التحديث والتطوير الذي تشهده الدولة المصرية بكافة المجالات.

من جانبهم، أعرب طلاب الجامعة المشاركون في الزيارة الميدانية عن سعادتهم بما شاهدوه، مؤكدين استفادتهم من هذه الزيارات بالشكل الذي يعزز لديهم ثقتهم في وطنهم وفخرهم به

وتأتى الزيارة تحت إشراف الدكتور  أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام علي الأنشطة الطلابية، والعقيد محمد صلاح مدير إدارة التربية العسكرية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والمقدم محمد ربيع قائد ثاني إدارة التربية العسكرية بالجامعة، وأميمة إبراهيم مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات ومشرفى النشاط  بالإدارة

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