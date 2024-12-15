هكذا نعى المخرج ماندو العدل وفاة نبيل الحلفاوي

الفجر الفني
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي

نعى المخرج ماندو العدل وفاة نبيل الحلفاوي من خلال منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك ".

منشور

كتب ماندو العدل:' وداعا الفنان الكبير نبيل الحلفاوي من أهم الممثلين في تاريخ الدراما العربية كان ليا شرف الشغل معاه في مسلسل لأعلى سعر واستمتعت بموهبته وثقافته واخلاصه للعمل وكان شخص لطيف ومهذب وصاحب حضور الله يرحمه  مع السلامة يا عم مخلوف".

تدهور الحالة الصحية 

نُقل الفنان الراحل إلى المستشفى يوم الثلاثاء الماضي حيث أُودع غرفة العناية المركزة نظرًا لتدهور حالته الصحية التي استمرت حتى وافته المنية في الساعات الأخيرة عن عمر يناهز 77 عام كما حرصت أسرة الفنان على عدم الإفصاح عن تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها مكتفية بطلب الدعاء له إلا أن العديد من زملائه في الوسط الفني مثل المخرج عمرو عرفة والفنان صلاح عبد الله والفنانة ريهام عبد الغفور عبروا عن قلقهم البالغ ودعوا الجمهور للوقوف بجانبه بالدعاء في تلك المحنة.

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