رئيس جامعة سوهاج يتناول الغذاء مع الطلاب

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جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جولة تفقدية بالمدينة الجامعية، متفقدًا «المطابخ، المطاعم، مخازن الأغذية»، للاطمئنان على مراحل إعداد الوجبات المقدمة للطلاب والطالبات، وكفاءة الخدمات ومستوى جودتها ومدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة، موجهًا بضرورة انتقاء أفضل الخامات للتغذية.

عقب ذلك، تنقل «رئيس الجامعة» بين طاولات الطعام ليتحدث مع أبنائه الطلاب، وحرص على تناول وجبة الغداء معهم، والاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بتحصيلهم الأكاديمي في مختلف الكليات ومستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأكد النعماني على أن المدينة الجامعية ترعى وتحتضن طلاب العلم بجامعة سوهاج بمختلف الكليات، قائلًا: «نحن أسرة واحدة»، وقدم الطلاب الشكر لرئيس الجامعة على هذه اللفتة الطيبة ومشاركته لهم وجبة الغذاء في جو أبوي.

سوهاج محافظة سوهاج الدكتور حسان النعمانى جامعة سوهاج

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