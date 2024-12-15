محدش هيبكي عليك.. رسالة عتاب إلى الشناوي بعد تصرفه مع جمهور الأهلي

انتقد الإعلامي كريم رمزي، اشتباك محمد الشناوي حارس وقائد الأهلي لفظيًا مع الجماهير، بعد الخسارة أمام باتشوكا المكسيكي في كاس التحدي.

رمزي: الشناوي باتت ردوده حادة وعصبية

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: الشناوي حارس كبير وأهم ما يميزه أنه قائد، لكن لا يُمكن أن يكون قائدا مع زملائه فقط وإنما في كل موقف، والدخول في اشتباك لفظي مع الجمهور الغاضب، غير مبرر من قائد الأهلي عموما ومحمد الشناوي خاصة.

وأضاف كريم رمزي: محمد الشناوي في الفترة الأخيرة سواء في المؤتمرات الصحفية أو مع الجمهور، بات يمتلك ردودا حادة وبها عصبية، ولا أعلم سبب ذلك.

وتابع رمزي: جمهور الأهلي علمنا أنه لا يبقى على أحد ولا يحب أحد غير الأهلي، ويعلي لاعبيه دائمًا لأنهم في الفريق ويساعدوه على المكسب، وإذا حدث غير ذلك ولم يُقدر أحد الجمهور، فالجهور يدوس ولا يهمه أي أي حد.

وأكمل كريم رمزي: كهربا كان بيتشال على الرأس عند مجيئه، وانظر كيف يتعامل معه الجمهور حاليًا، وجمهور الأحمر يسير بمبدأ أنا مش هبكي عليك، إذا لم تقدم ما يليق باسم الأهلي لأن الأهلي أهم

واختتم كريم رمزي تصريحاته: الشناوي حارس محترم وكبير وقائد حقيقي، لكن ما حدث منه بكل تأكيد هي غلطة لا يمكن أن تخرج منه بأي حال من الأحوال.