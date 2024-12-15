"النعماني" يتفقد ختام معسكر كلية علوم الرياضة بسوهاج ويشارك الطلاب في زراعة 2000 شجرة مثمرة

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ختام فعاليات معسكر القوافل الرياضية لخدمة المجتمع لطلاب الفرقة الأولى، والذي نظمته كلية علوم الرياضة علي مدا 10 ايام، بمقر الجامعة الجديد، بحضور الدكتور مؤمن عبد العزيز عميد الكلية، والدكتور ممدوح السيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام علي المعسكر والدكتور محمد عبد المحسن وعدد من اعضاء هيئه التدريس بالكلية.

وأشاد النعماني بطلاب الفرقه الاولي وما بذلوه من مجهودات خلال فترة ايام المعسكر، وحرصهم علي القيام بواجباتهم التدريبية علي اكمل وجه، حيث استطاع الطلاب زراعة مايقرب من 2000 شجرة مثمرة بمقر الجامعة الجديد، وذلك في اطار تنفيذ المبادرة الرئاسيه بدايه، مثمنًا دور تلك المعسكرات في حث الطلاب وتدريبهم علي العمل التطوعي وخدمة المجتمع المحيط، بالاضافه إلى غرس روح الولاء والانتماء للوطن.

وأضاف الدكتور مؤمن عبد العزيز القائم بعمل عميد الكلية ان المعسكر شارك به 750 طالب من الفرقة الأولى بالكلية، ويُقام سنويًا ويتضمن أنشطة الكلية ودورها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك من خلال محاضرات عملية ونظرية خلال فترة المعسكر، وتحت إشراف نخبة من المدربين والمتخصصين في المجالات المختلفة.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بمشاركة رئيس الجامعة لهم بكافة فعاليات المعسكر، مقدمين الشكر لرئيس الجامعة علي دعمه لكافة أنشطة الكلية.