"النعماني" يتفقد ختام معسكر كلية علوم الرياضة بسوهاج ويشارك الطلاب في زراعة 2000 شجرة مثمرة

محافظات
رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ختام فعاليات معسكر القوافل الرياضية لخدمة المجتمع لطلاب الفرقة الأولى، والذي نظمته كلية علوم الرياضة علي مدا  10 ايام، بمقر الجامعة الجديد، بحضور الدكتور مؤمن عبد العزيز عميد الكلية، والدكتور ممدوح السيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام علي المعسكر  والدكتور محمد عبد المحسن وعدد من اعضاء هيئه التدريس بالكلية.

وأشاد النعماني بطلاب الفرقه الاولي وما بذلوه من مجهودات خلال فترة ايام المعسكر، وحرصهم علي القيام بواجباتهم التدريبية علي اكمل وجه، حيث استطاع الطلاب  زراعة  مايقرب من 2000 شجرة مثمرة بمقر الجامعة الجديد، وذلك في اطار تنفيذ المبادرة الرئاسيه بدايه، مثمنًا دور تلك المعسكرات في حث الطلاب وتدريبهم علي العمل التطوعي وخدمة المجتمع المحيط، بالاضافه إلى غرس روح الولاء والانتماء للوطن.

وأضاف الدكتور مؤمن عبد العزيز القائم بعمل عميد الكلية ان المعسكر شارك به 750 طالب من الفرقة الأولى بالكلية، ويُقام سنويًا ويتضمن أنشطة الكلية ودورها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك من خلال محاضرات عملية ونظرية خلال فترة المعسكر، وتحت إشراف نخبة من المدربين والمتخصصين في المجالات المختلفة.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بمشاركة رئيس الجامعة لهم بكافة فعاليات المعسكر، مقدمين الشكر لرئيس الجامعة علي دعمه  لكافة أنشطة الكلية.

سوهاج جامعة سوهاج الدكتور حان النعمانى

مواد متعلقة

إصابه عامل في مشاجرة على قطعة أرض زراعية بمركز جرجا بسوهاج

إصابة عامل بطلق خرطوش بسبب خلافات الجيرة بمركز البلينا بسوهاج

إصابة 6 أشخاص في محاولة مشاجرة بين أبناء عمومة بشمال سوهاج

"محافظ سوهاج ": زيادة معدلات الانتهاء من ملفات التصالح على مخالفات البناء بسوهاج

إنشاء أول عياده يومية متخصصة في صعيد مصر لذوي الاحتياجات الخاصة بمستشفي سوهاج الجامعى

"محافظ سوهاج": إحالة كل من يثبت تورطه للتحقيق في تخصيص وحدات سكن كريم

طالب يتعدى على زميله "بسلاح أبيض" بكلية تجارة سبب مشادة كلامية بسوهاج

إصابة طالب بطلق خرطوش على يد نجل عمه بمركز طما سوهاج
Elfagr.org

الأكثر قراءة

دراما ركلات الترجيح.. الأهلي يخسر أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (شاهد ركلات الترجيح)

ملخص مباراة الأهلي أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (فيديو)

عاجل - رحيل نبيل الحلفاوي: وداعًا لنجم الفن والإنسانية

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

وداعًا ياقوت.. "الحلفاوي" أيقونة الإنسان "راحلًا"

لا يليق على الأهلي.. انتقادات حادة لـ كهربا بعد إهداره ركلة الجزاء أمام باتشوكا