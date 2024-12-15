علق الإعلامي كريم رمزي، على خسارة الأهلي أمام نظيره باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

كريم رمزي: الأهلي يحتاج مديرا رياضيا عالميا.. ورمضان سينجح محليا فقط

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: من الطبيعي أن يحزن جمهور الأهلي ويغضب لكن الفريق جعل طموحات جماهيره عالية وكبيرة، وأقول ما قلته لألوم على إدارة الأهلي.

وأضاف رمزي: الأهلي أصبح في مصاف الأندية العالمية بسبب المنافسات التي يخوضها مثل بطولة كأس القارات أو كأس العالم للأندية العام المقبل وتواجه الأندية الكبيرة، لذلك لا يمكن أن يكون تفكير إدارة الأهلي محليا.

وتابع رمزي: لا يمكن أن يُفكر الأهلي في أن يضم أبرز اللاعبين محليا فقط، أو أن يضع رقما زهيدا من أجل استقدام مهاجم جديد، ومثل هذه الطريقة تجعلك تفوز بالدوري أو دوري أبطال إفريقيا، وستظل في هذه الدائرة.

وأردف رمزي: إذا أراد الأهلي توسيع الدائرة ومنافسة الأندية الكبيرة، فلا بد من تغيير السياسة والتفكير، ولا بد من أن تكون الصفقات قوية، وأن يكون هناك مهاجم واثنين وثلاثة وليس مهاجم وحيد فقط.

وأكمل كريم رمزي: محمد رمضان شخصية قوية ويحاول فرض النظام وليس هناك أي تحفظ عليه، لكن هناك مرحلة العالمية وتحتاج لمدير رياضي عالمي.

واختتم كريم رمزي تصريحاته: محمد رمضان سيكون ناجحا على المستوى المحلي والإفريقي لكن النقلة العالمية تحتاج لفكر من نوع آخر والأهلي خسر أمام باتشوكا أمس بسبب عدم وجود مهاجم ثاني.