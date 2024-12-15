حادث مروع.. تحقيقات موسعة في مصرع شاب دهسته سيارة بالشروق

حوادث
حادث مروري
حادث مروري

تباشر نيابة الشروق وبدر تحقيقاتها في مصرع عامل، إثر تعرضه لحادث دهس مروع أسفل عجلات سيارة بشوارع منطقة الشروق، وأمرت بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوفاة عامل، بدائرة قسم شرطة الشروق، متأثرًا بإصابته إثر اصطدام سيارة مجهولة به ولاذ قائدها بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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