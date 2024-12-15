وكيل تعليم سوهاج: بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة منتدى الادب والفكر العربى للطلاب

أكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، على أهمية توفير كافة سبل الدعم لاكتشاف وتنمية المواهب الإبداعية لدى الطلاب، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة والمستمرة في الأنشطة المدرسية لتحقيق أعلى مستويات التفوق الدراسي.

جاء ذلك خلال متابعته خطة عمل تدشين منتدى الأدب والفكر العربي للطلاب المثقفين والمبدعين بسوهاج، الذي يُقام تحت رعاية الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، واللواء عبد الفتاح سراج الدين، محافظ سوهاج. ينفذ المنتدى بالتعاون بين وزارات الشباب والرياضة، الثقافة، التربية والتعليم، والتعليم العالي، بهدف تطوير المواهب الثقافية والأدبية لدى الطلاب، وتعزيز روح الانتماء للوطن، وترسيخ القيم الأخلاقية لديهم، إلى جانب التوعية بأهم القضايا والتحديات التي تواجه الدولة.

وسيتم منح المشاركين في المنتدى بطاقات عضوية عاملة وأخرى شرفية، توفر العديد من المزايا، مثل الحق في المشاركة في فعاليات المنتدى محليًا وعربيًا، تخفيض بنسبة 25% على رسوم دخول المنشآت الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والمشاركة في المسابقات الأدبية والثقافية والمطبوعات الصادرة عن المنتدى.