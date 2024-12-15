أندية وادي دجلة تهيمن على البطولات العالمية والمحلية في الجمباز الإيقاعي والكاراتيه

واصل أبطال أندية وادى دجلة - أكبر الأندية الخاصة في مصر- التألق في مختلف البطولات الرياضية على المستويين العالمي والمحلي، محققين إنجازات جديدة في لعبتي الكاراتيه والجمباز الإيقاعي. هذا التألق يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة أندية وادى دجلة في تطوير مهارات لاعبيه والارتقاء بمستوى الرياضات الفردية والجماعية.

أندية وادي دجلة تهيمن على بطولات الجمباز الإيقاعي والكاراتيه

في مجال الجمباز الإيقاعي، توجت بطلة أندية وادى دجلة، ملك ياسر محمد، بالميدالية الذهبية في منافسات أداة "الشريط" ببطولة Ritmica Cup للجمباز الإيقاعي، التي أقيمت في هولندا خلال الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر 2024. وهي البطولة التي نظمت تحت إشراف الاتحاد الدولي للجمباز الإيقاعي، وجاء هذا الإنجاز ليعزز مكانتها كإحدى أفضل لاعبات الجمباز الإيقاعي في مصر والمنطقة.

فيما حققت لاعبات أندية وادى دجلة في (الجمباز الإيقاعي) إنجازًا كبيرًا في بطولة البحر المتوسط للناشئات التي أُقيمت في تونس في 11 ديسمبر 2024، حيث نجحن في حصد 13 ميدالية متنوعة. من أبرز هذه الإنجازات فوز لينا فتحي بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات "الفريق"، وذلك ضمن تصنيف المسابقة (A)، مما يعكس جهودها الكبيرة في التحضير والتدريب. كما حصل الفريق على 12 ميدالية ذهبية في منافسات "الفريق والطوق" إلى جانب 6 ميداليات فضية في منافسات أداة "الصولجان". وقد شاركت في هذا الإنجاز اللاعبة لينا فتحي وزميلاتها لمي عماد، وهنا وليد، وياسمين أشرف، ودانية محمد، وجودي محمد، ومروة حسام. هذا العدد الكبير من الميداليات يعكس المستوى العالي للاعبات أندية وادى دجلة ودورهن الكبير في تعزيز ريادة مصر في الجمباز الإيقاعي على الصعيدين العربي والدولي.

أما في مجال الكاراتيه، تود رجال أندية وادى دجلة، ببطولة الدوري الممتاز، وفازوا بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الكوميتيه، التي أقيمت في نادي المؤسسة العالمية. يعكس هذا الفوز القوة الفنية والبدنية للاعبي الكاراتيه في أندية وادى دجلة، ويسهم في تعزيز مكانة النادي على الصعيد الرياضي المحلي.

تأتي هذه الإنجازات ضمن استراتيجية أندية وادى دجلة لتطوير وتوسيع قاعدة الموهوبين في مختلف الرياضات، مما يسهم في رفع اسم مصر في المحافل الدولية.

جدير بالذكر أن أندية وادى دجلة تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضات الفردية، وتسعى الإدارة لتوفير بيئة مثالية للرياضيين من مختلف الألعاب الفردية. يأتي ذلك في إطار استراتيجية النادي التي تهدف إلى اكتشاف وتطوير المواهب الفريدة من مختلف المحافظات، ومنحها الفرصة للانضمام لفرق النادي في تلك الألعاب، مما يسهم في تعزيز مكانة الرياضة المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي. كما يعكس هذا الاهتمام حرص "وادى دجلة" على استثمار الطاقات الرياضية الشابة.