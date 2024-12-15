الفائزة الأولي عند مليك مقتدر.. بورسعيد الدولية للقرآن تعلن أسماء المؤهلين للتصفيات النهائية

اعلنت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، اليوم الأحد، أسماء المتسابقين الفائزين والمؤهلين للتصفية النهائية المؤهلة للمسابقة الدولية.



وفازت الشهيدة سعاد فرج رجب المزين بالمركز الأول في فرع حفظ القران كاملا بقراءة كاملة، وتم الإعلان عن فوزها بعد وفاتها في حادث بعد انتهائها من المتسابقة، وسبق أسمها لقب الشهيدة، كما تم كتابة عنوانها في القائمة: عند مليك مقتدر.



وأعلنت المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني- الفائزون، اسماء 22 فائز من المتسابقين والمتسابقين في حفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، علي أن تتم التصفية النهائية لمؤهلة للدولية في يوم 18 من الشهر الجاري بمسجد الرحمن نطاق حي الزهور بمحافظة بورسعيد، في التاسعة صباحا.



يذكر أن المتسابقة الشهيدة سعاد رجب المزين قد توفيت عند عودتها من المسابقة ببورسعيد بعد الانتهاء من الاختبار، وكان آخر ما نطقت به هو القرآن الكريم، وتوفيت معها والدتها، وذلك إثر حادث سيارة ميكروباص، واصيب في الحادث عدد آخر من المتسابقين.



الجدير بالذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني تقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ودعم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، ورئاسة الإعلامي الدكتور عادل مصيلحي، وتحمل في نسختها الثامنة أسم القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله، ويجري الآن التصفيات المحلية المؤهلة للدولية التي تقام في يناير المقبل من عام 2025.