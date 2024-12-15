حملات مستمرة لحماية الرقعة الزراعية بالفيوم

نفذت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم، برئاسة المهندس إيهاب فايز، وبمشاركة المهندس خالد فتحي، رئيس قسم جهاز حماية الأراضي، عدة حملات إزالة فورية للتعديات على الأراضي الزراعية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، فقد شدد الدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، على ضرورة التصدي الفوري لأي تعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد الدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، على أهمية متابعة جهاز حماية الأراضي بالمديرية برئاسة المهندسة وسام البحيري، بالتعاون مع مديري الإدارات الزراعية في المراكز، لرصد أي حالات تعد وإزالتها في المهد بشكل فوري.

وأشار دياب إلى أن حماية الرقعة الزراعية ضرورة ملحة للحفاظ على الأمن الغذائي القومي، خاصة في ظل استمرار ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية، التي تؤثر سلبا على نصيب الفرد من الأراضي الزراعية وإنتاجها، وأوضح أن هذه الظاهرة تهدد الاقتصاد الزراعي، وتؤدي إلى تدهور معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية، فضلًا عن تأثيرها السلبي على الدخل القومي.

أبرز حالات التعدي التي تم التعامل معها

1. ناحية المندرة، حوض غبور: إزالة تعد بمساحة 100 متر مربع، شمل حفر أساسات وصب خرسانة.



2. زمام المندرة، حوض الملقة: إزالة تعد بمساحة 120 متر مربع، شمل أيضًا حفر أساسات وصب خرسانة.



3. ناحية المندرة، حوض غبور: إزالة تعد بمساحة 100 متر مربع، تمثل في إقامة أسوار بالطوب الأحمر بارتفاع 3 أمتار.

رسائل واضحة للمخالفين

أكدت مديرية الزراعة بالفيوم أن حملات إزالة التعديات مستمرة، وأنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات حفاظا على الرقعة الزراعية، التي تعد عصب الاقتصاد القومي.

وشددت المديرية على ضرورة التزام المواطنين بالقوانين المنظمة للحفاظ على الأراضي الزراعية، مؤكدة أن التعدي عليها يهدد الأمن الغذائي ويساهم في تدهور الزراعة بشكل عام.